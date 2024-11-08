Самарский филиал АО "Россельхозбанка" информирует о режиме работы офиса на пр. Кирова

Самарский филиал АО "Россельхозбанка" информирует о режиме работы офиса Самарского регионального филиала АО "Россельхозбанк" № 31.13.3349 по адресу: г. Самара, пр. Кирова, дом 391.
В связи с непредвиденными обстоятельствами офис работает:
08 ноября 2024 г. — с 9:00 до 12:00
С 09 ноября обслуживание клиентов будет осуществляться в ближайших офисах по адресам:
г. Самара, Стара-Загора, д. 41
с 10:00 до 19:30
г. Самара, ул. Победы, д. 141
с 9:00 до 18:00
г. Самара, ул. Ново-Садовая. 207
с 9:00 до 19:30
График работы всех офисов Самарского регионального филиала размещен на сайте Банка.
Обращаем ваше внимание, что дистанционное банковское обслуживание (интернет-банк, мобильный банк) позволяет Вам полноценно пользоваться банковскими сервисами без посещения офисов Банка.
Дополнительную информацию вы можете получить на сайте Банка или по телефону контакт — центра.
Телефон круглосуточной поддержки: 8 (800) 100-0-100 (звонок по России бесплатный)
Банкоматы и информационно — платежные системы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в выходные дни будут работать в стандартном режиме.
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