Самарский филиал АО "Россельхозбанка" информирует о режиме работы офиса на пр. Кирова

Самарский филиал АО "Россельхозбанка" информирует о режиме работы офиса Самарского регионального филиала АО "Россельхозбанк" № 31.13.3349 по адресу: г. Самара, пр. Кирова, дом 391.

В связи с непредвиденными обстоятельствами офис работает:

08 ноября 2024 г. — с 9:00 до 12:00

С 09 ноября обслуживание клиентов будет осуществляться в ближайших офисах по адресам:

г. Самара, Стара-Загора, д. 41

с 10:00 до 19:30

г. Самара, ул. Победы, д. 141

с 9:00 до 18:00

г. Самара, ул. Ново-Садовая. 207

с 9:00 до 19:30

График работы всех офисов Самарского регионального филиала размещен на сайте Банка.

Обращаем ваше внимание, что дистанционное банковское обслуживание (интернет-банк, мобильный банк) позволяет Вам полноценно пользоваться банковскими сервисами без посещения офисов Банка.

Дополнительную информацию вы можете получить на сайте Банка или по телефону контакт — центра.

www.rshb.ru

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