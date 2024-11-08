Самарский филиал АО "Россельхозбанка" уведомляет о том, что офис на пр. Кирова с 10 января 2025 года будет обслуживать клиентов по новому адресу

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Самарский филиал АО "Россельхозбанка" уведомляет о том, что офис Самарского регионального филиала АО "Россельхозбанк" № 31.13.3349 по адресу: г. Самара, пр. Кирова, дом 391 с 10 января 2025 года будет обслуживать клиентов по новому адресу: Самара, Московское шоссе, 205, ТЦ "Эль Рио".