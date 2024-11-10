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Преступления Происшествия

В Тольятти поймали мужчину, работавшего по схеме "Ваш родственник попал в ДТП"

ТОЛЬЯТТИ. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полицейские задержали 30-летнего местного жителя по подозрению в мошенничестве, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Он подозревается в хищении денег с помощью телефонного мошенничества.

В конце октября 2024 г. в дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району обратилась 71-летняя местная жительница. Она рассказала, что на стационарный телефон ей позвонил неизвестный, он представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что дочь пенсионерки стала виновницей ДТП.

Мужчина убеждал, что во избежание уголовного наказания необходимо передать деньги. Женщина растерялась и положила трубку, после чего ей стали поступать звонки от неизвестных лиц на стационарный и сотовый телефон.

Собеседники общались с ней непрерывно, не давая связаться с родственниками и проверить информацию. Пенсионерка растерялась и отдала курьеру свыше 500 тыс. руб., после чего звонки прекратились. Только тогда она смогла связаться с дочерью и поняла, что стала жертвой мошенников.

Сотрудники уголовного розыска со слов потерпевшей составили описание курьера и установили его местонахождение. Задержанный пояснил, что действовал по инструкции анонимного "работодателя", с которым познакомился в социальной сети. Часть денежных средств пенсионерки подозреваемый перевел ему, а часть потратил на собственные нужны.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Сотрудники полиции проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Какие достопримечательности в Самаре Вы показали бы гостям в первую очередь:

Набережную реки Волги
Площадь Куйбышева, Самарский академический театр оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича
Спуск от площади Славы
Музей "Самара Космическая"
Иверский женский монастырь
Улицу Ленинградскую
Всего проголосовало: 141
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