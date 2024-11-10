16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
БК "Самара" уступил "Уралмашу" — 69:81 Баскетбольная "Самара" уступила "Автодору" "Тольяттиазот" завоевал Кубок федерации по баскетболу БК "Самара" переиграл "Енисей" Баскетбольная "Самара" проиграла "Зениту" - 61:92

Баскетбол Спорт

БК "Самара" уступил "Уралмашу" — 69:81

ЕКАТЕРИНБУРГ. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Самара" в матче Единой Лиги ВТБ в Екатеринбурге 10 ноября уступила "Уралмашу" — 69:81, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Фото: bcsamara.com

Поначалу соперники шли вровень. Самарцы усилиями Ронни Харрэлла и Хейдена Далтона лидировали к середине стартового периода (11:8), но концовку четверти увереннее провели хозяева — 13:18. Уральцы сохранили инициативу и во второй десятиминутке, доводя свое преимущество до восьми очков.

За пять минут до большого перерыва "Самара" подобралась к "заводчанам" на расстояние в один бросок (26:29 после трехи Брендана Адамса) — и вновь забуксовала в концовке периода. К большому перерыву отставание выросло уже до "-10" (28:38).

В третьей четверти сценарий повторился. Чуть отпустив оппонента на старте отрезка, к середине периода самарская команда выровняла игру (43:50 после попадания от Александра Гудумака) — и пропустила трехминутный рывок "Уралмаша" 2:15, после которого разница достигла уже 20 очков.

"Самара" еще припасла неплохой отрезок на середину заключительной десятиминутки, когда смогла сократить разницу с "-21" до "-11" (66:77 после точного броска Хейдена Далтона за пару минут до финальной сирены), но большего хозяева уже не позволили.

69:81 — поражение "Самары".

"Уралмаш" сегодня показал более качественную игру, нежели мы, - прокомментировал главный тренер "Самары" Дражен Анзулович. - Сегодня я остался не доволен нашей защитой, как индивидуальной, игрой один на один, так и командной. Мы не та команда, которая может контролировать игру, не показывая хорошую защиту. Я ожидаю от наших иностранных игроков более качественную игру: того, что они показали сегодня, недостаточно".

Следующий матч самарская команда проведет на своей площадке 14 ноября, где примет УНИКС.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Какие достопримечательности в Самаре Вы показали бы гостям в первую очередь:

Набережную реки Волги
Площадь Куйбышева, Самарский академический театр оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича
Спуск от площади Славы
Музей "Самара Космическая"
Иверский женский монастырь
Улицу Ленинградскую
Всего проголосовало: 141
архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Женя К 26 апреля 2014 12:59 Баскетболисты "Самары-СГЭУ" уступили команде "АлтайБаскет" - 93:99

Домашние стены помогают всегда.

Фото на сайте

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1