БК "Самара" уступил "Уралмашу" — 69:81

"Самара" в матче Единой Лиги ВТБ в Екатеринбурге 10 ноября уступила "Уралмашу" — 69:81, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Поначалу соперники шли вровень. Самарцы усилиями Ронни Харрэлла и Хейдена Далтона лидировали к середине стартового периода (11:8), но концовку четверти увереннее провели хозяева — 13:18. Уральцы сохранили инициативу и во второй десятиминутке, доводя свое преимущество до восьми очков.

За пять минут до большого перерыва "Самара" подобралась к "заводчанам" на расстояние в один бросок (26:29 после трехи Брендана Адамса) — и вновь забуксовала в концовке периода. К большому перерыву отставание выросло уже до "-10" (28:38).

В третьей четверти сценарий повторился. Чуть отпустив оппонента на старте отрезка, к середине периода самарская команда выровняла игру (43:50 после попадания от Александра Гудумака) — и пропустила трехминутный рывок "Уралмаша" 2:15, после которого разница достигла уже 20 очков.

"Самара" еще припасла неплохой отрезок на середину заключительной десятиминутки, когда смогла сократить разницу с "-21" до "-11" (66:77 после точного броска Хейдена Далтона за пару минут до финальной сирены), но большего хозяева уже не позволили.

69:81 — поражение "Самары".

"Уралмаш" сегодня показал более качественную игру, нежели мы, - прокомментировал главный тренер "Самары" Дражен Анзулович. - Сегодня я остался не доволен нашей защитой, как индивидуальной, игрой один на один, так и командной. Мы не та команда, которая может контролировать игру, не показывая хорошую защиту. Я ожидаю от наших иностранных игроков более качественную игру: того, что они показали сегодня, недостаточно".

Следующий матч самарская команда проведет на своей площадке 14 ноября, где примет УНИКС.