Самарцам напомнили о необходимости уплатить налоги до 2 декабря

Почти 1 млн 600 тыс. налоговых уведомлений доставлены жителям Самарской области — собственникам имущества следующими способами: по почте заказным письмом или в электронном виде через "личный кабинет" на сайте ФНС России и портал "Госуслуги".

Тем, кто подключен к сервису "Личный кабинет налогоплательщика", уведомления выгружены в электронном виде и не дублируются "Почтой России".

Налоговое уведомление на бумаге также не получат граждане, направившие согласие на получение налоговых уведомлений через портал "Госуслуги".

Получить доступ к "личному кабинету" можно с помощью логина и пароля. Их гражданину выдадут в любом налоговом органе при наличии паспорта, с использованием квалифицированной электронной подписи физического лица, а пользователи портала "Госуслуги" могут подключиться к сервису с помощью подтвержденной учетной записи — для этого на стартовой странице "личного кабинета" нужно выбрать ссылку "Войти через Госуслуги (ЕСИА)".

"Получить налоговое уведомление и уплатить налоги за несовершеннолетних детей, в чьей собственности имеются объекты налогообложения, можно через "личный кабинет" родителя или опекуна во вкладке "Семейный доступ", — напоминает начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Самарской области Оксана Головкова. — При условии, что "Личный кабинет" открыт на ребенка и у родителя или опекуна есть к нему доступ".

Региональная налоговая служба рекомендует гражданам: проверить доступ в "Личный кабинет налогоплательщика", получить налоговое уведомление и оплатить налоги до 2 декабря 2024 года.