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АКРА подтвердило кредитный рейтинг НОВИКОМа

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг дочернего банка Госкорпорации Ростех на уровне AА-(RU) со стабильным прогнозом. Сохранение рейтинга на высоком уровне обусловлено устойчивым бизнес-профилем НОВИКОМа, его сильной позицией по капиталу, консервативной оценкой риск-профиля, а также адекватной позицией по фондированию и ликвидности.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Эксперты АКРА отметили, что НОВИКОМ занимает высокие позиции в банковской системе России и играет значимую роль в развитии акционера — Госкорпорации Ростех. Банк имеет удовлетворительные корпоративное управление и стратегическое планирование.

"Долгосрочной стратегией развития банка предусмотрено дальнейшее укрепление его позиций как универсальной кредитной организации, глубоко интегрированной в финансовую систему материнской структуры, что должно способствовать продолжению наращивания объема активов банка, усиления их диверсификации и поступательного роста операционных доходов", — отметили в АКРА.

При сохранении рейтинга НОВИКОМа учитывалось и то, что банк демонстрирует высокую устойчивость по показателям капитала, стабильно генерируя прибыль и выплачивая дивиденды. Проведенный АКРА стресс-тест подтвердил способность банка выдерживать существенные изменения в стоимости кредитного риска без угрозы для нормативных показателей.

Как отмечают в агентстве, большую часть ссудного портфеля банка составляют кредиты предприятий, входящих в структуру акционера и работающих в ключевых отраслях отечественной промышленности. Качество управления рисками оценивается как удовлетворительное, а уровень проблемной задолженности остается низким.

Показатели краткосрочной и долгосрочной ликвидности НОВИКОМа соответствуют сильной оценке, подтверждая устойчивое положение банка на рынке. Основная часть обязательств сосредоточена на средствах крупнейших групп кредиторов, включая корпоративные и государственные структуры. АКРА отмечает положительное развитие диверсификации источников фондирования за счет привлечения средств от государственных фондов, региональных бюджетов и крупных компаний.

Агентство также обращает внимание на эффективность операционной деятельности НОВИКОМа, о чем свидетельствует низкий уровень соотношения операционных расходов к доходам (cost to income).

Рейтинговые позиции банка учитывают высокую степень поддержки со стороны Ростеха.

"НОВИКОМ стабильно следует стратегии, согласованной со стратегией акционера. Все результаты нашей деятельности, в том числе подтверждение высоких кредитных рейтингов, в очередной раз доказывают правильность и эффективность выбранного нами пути. Несомненно, мы продолжим свою работу в качестве финансового партнера высокотехнологичных российских предприятий, продолжим наращивать поддержку инженерных инноваций и масштабных проектов. Среди наших основных задач — содействие укреплению кадрового состава отечественной промышленности", — подчеркнула Председатель Правления банка, куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России Елена Георгиева.

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