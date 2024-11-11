В регионе ожидается туман

В Самарской области во вторник, 12 ноября, объявлен желтый уровень опасности.

Ночью и утром местами по региону ожидается туман при видимости 500 метров и менее, сообщает Приволжское УГМС.

МЧС России напоминает:

- избегай внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений;

- не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

- не приближайся к водителю "ведущей" машины, потому что он может внезапно затормозить, остановиться или свернуть, увеличив скорость.