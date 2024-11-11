Военнослужащим из Самарской области доставлена партия тяжелой спецтехники от региона

В понедельник, 11 ноября, в зону спецоперации, в подразделение, где проходят службу бойцы из Самарской области, доставили партию специализированной тяжелой техники от региона на сумму более 100 млн рублей. Пять экскаваторов на базе автомобилей "Урал" были переданы на передовую по поручению губернатора Вячеслава Федорищева. Техника поможет бойцам в выполнении боевых задач.
"Огромное спасибо за технику, она очень помогает", — поблагодарили военнослужащие.
Оказывать помощь нашим военнослужащим, направлять техническую, военную помощь и гуманитарный груз с учетом пожеланий бойцов будут и дальше, отмечают региональные власти.
"В Самарской области первый, самый главный приоритет — это обеспечение участников специальной военной операции всем необходимым, выполнение всех указаний президента по обеспечению СВО, забота о семьях защитников Отечества", — подчеркивает глава Самарской области Вячеслав Федорищев.
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