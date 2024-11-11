Военнослужащим из Самарской области доставлена партия тяжелой спецтехники от региона

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В понедельник, 11 ноября, в зону спецоперации, в подразделение, где проходят службу бойцы из Самарской области, доставили партию специализированной тяжелой техники от региона на сумму более 100 млн рублей. Пять экскаваторов на базе автомобилей "Урал" были переданы на передовую по поручению губернатора Вячеслава Федорищева. Техника поможет бойцам в выполнении боевых задач.

Фото: департамент информационной политики администрации губернатора СО