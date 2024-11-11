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Общество

Военнослужащим из Самарской области доставлена партия тяжелой спецтехники от региона

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 11 ноября, в зону спецоперации, в подразделение, где проходят службу бойцы из Самарской области, доставили партию специализированной тяжелой техники от региона на сумму более 100 млн рублей. Пять экскаваторов на базе автомобилей "Урал" были переданы на передовую по поручению губернатора Вячеслава Федорищева. Техника поможет бойцам в выполнении боевых задач.

Фото: департамент информационной политики администрации губернатора СО

"Огромное спасибо за технику, она очень помогает", — поблагодарили военнослужащие.

Оказывать помощь нашим военнослужащим, направлять техническую, военную помощь и гуманитарный груз с учетом пожеланий бойцов будут и дальше, отмечают региональные власти.

"В Самарской области первый, самый главный приоритет — это обеспечение участников специальной военной операции всем необходимым, выполнение всех указаний президента по обеспечению СВО, забота о семьях защитников Отечества", — подчеркивает глава Самарской области Вячеслав Федорищев.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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