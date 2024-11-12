"Сделано в Самарской области": награждены лучшие производители региона

10 ноября на фестивале "Территория моды. Сделано в Самарской области" состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального конкурса "Сделано в Самарской области". Дипломами министерства промышленности и торговли Самарской области были отмечены участники проекта "Самарский продукт. Сделано в Самарской области".

Проект "Самарский продукт", запущенный в 2018 году, объединяет более 300 участников и представляет более 3 тысяч наименований товаров местного производства.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил важность продвижения местных товаров: "Сегодня маркировка "Сделано в Самарской области" и "Самарский продукт" становится не просто элементом брендинга, но и позволяет повысить доверие потребителей и создает позитивный имидж продукции, которая производится с любовью и заботой о качестве".

Конкурс проводился во второй раз с целью продвижения товаров местного производства. Жюри выбирало победителей из более чем трехсот участников. В итоге, в семи номинациях были отмечены самые активные, креативные и успешные участники проекта.

Лариса Сомова, индивидуальный предприниматель и создатель бренда "LAR-GO", поделилась своими впечатлениями: "Ощущение, что я нашла свое призвание — это бесценно! Я делаю то, что люблю, то, что мне нравится, и, судя по всему, это нравится и другим людям. Горжусь возможностью использовать на своей продукции логотип "Самарский продукт", "Сделано в Самарской области".

Руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка минпромторга Юлия Клинкова отметила: "Наша задача — создать условия для развития бизнеса и повышения конкурентоспособности самарских производителей. Такая инициатива будет способствовать продвижению местной продукции и популяризации бренда "Сделано в Самарской области". Мы всегда рады поддержать проекты, которые направлены на поддержку отечественного производства".

Победителями стали: