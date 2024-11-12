"Сделано в Самарской области": награждены лучшие производители региона

10 ноября на фестивале "Территория моды. Сделано в Самарской области" состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального конкурса "Сделано в Самарской области". Дипломами министерства промышленности и торговли Самарской области были отмечены участники проекта "Самарский продукт. Сделано в Самарской области".
Проект "Самарский продукт", запущенный в 2018 году, объединяет более 300 участников и представляет более 3 тысяч наименований товаров местного производства.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил важность продвижения местных товаров: "Сегодня маркировка "Сделано в Самарской области" и "Самарский продукт" становится не просто элементом брендинга, но и позволяет повысить доверие потребителей и создает позитивный имидж продукции, которая производится с любовью и заботой о качестве".
Конкурс проводился во второй раз с целью продвижения товаров местного производства. Жюри выбирало победителей из более чем трехсот участников. В итоге, в семи номинациях были отмечены самые активные, креативные и успешные участники проекта.
Лариса Сомова, индивидуальный предприниматель и создатель бренда "LAR-GO", поделилась своими впечатлениями: "Ощущение, что я нашла свое призвание — это бесценно! Я делаю то, что люблю, то, что мне нравится, и, судя по всему, это нравится и другим людям. Горжусь возможностью использовать на своей продукции логотип "Самарский продукт", "Сделано в Самарской области".
Руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка минпромторга Юлия Клинкова отметила: "Наша задача — создать условия для развития бизнеса и повышения конкурентоспособности самарских производителей. Такая инициатива будет способствовать продвижению местной продукции и популяризации бренда "Сделано в Самарской области". Мы всегда рады поддержать проекты, которые направлены на поддержку отечественного производства".
Победителями стали:
- Номинация "Стиль детства" — самозанятая Бикташева Гузель Фяритовна, бренд "Guzel.etta";
- Номинация "Самарская модница" — индивидуальный предприниматель Сомова Лариса Геннадьевна, бренд "LAR-GO";
- Номинация "Стиль в движении" — ООО "АКУЛАКРЮ";
- Номинация "Модный акцент" — ООО "БОННФАКТОРИ", бренд "BUNTARKA";
- Номинация "Прорыв года" — индивидуальный предприниматель Кузнецова Яна Агзамовна, бренд "Yanik аrt";
- Номинация "Молодой бренд" — индивидуальный предприниматель Рукавишникова Любовь Александровна, бренд "Cara Mia Bambina";
- Номинация "Самарский умелец" — самозанятая Охотина Елена Витальевна,
- кожевенная мастерская "ОхотинЪ".
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?