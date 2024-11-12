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В Самарской области эвакуировали несколько школ

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 12 ноября, после 13:00, в соцсетях появились сообщения об эвакуации в школах.

В одном из постов говорилось об эвакуации школ № 1, 94, 116. В других сообщениях упоминались еще и школы № 102, 3, 64, 98, 69, 99, 95, 112, 100, 18 и 63.

Кроме того, в соцсетях писали об эвакуации в школах Тольятти и Жигулевска.

В администрации Самары прокомментировали эвакуацию в школах: "12 ноября в ряд школ Самары поступили анонимные звонки о минировании зданий. Администрации школ незамедлительно оповестили экстренные службы, учащиеся и сотрудники школ эвакуированы", — сообщили в горадминистрации.

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