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Государство и Бизнес Экономическая политика

Предприниматели Самарской области приняли участие в масштабном фестивале в сфере модной индустрии

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 8 по 10 ноября 2024 года в Самаре прошел третий маркет-фестиваль "Территория моды. Сделано в Самарской области". Масштабное мероприятие в сфере легкой промышленности состоялось при поддержке правительства Самарской области, регионального минэкономразвития и центра "Мой бизнес". Основная задача проекта — создать площадку для продвижения региональных брендов.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

"Этот проект стал уникальной площадкой для демонстрации таланта и креативности самарских дизайнеров, модельеров, а также местом встречи любителей моды. Уверен, что фестиваль станет стимулом для дальнейшего развития индустрии моды, новым шагом к большим достижениям и возможностям", — отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В маркет-фестивале приняли участие более 120 представителей модной индустрии, которые создают одежду, обувь, различные аксессуары и специализированное оборудование. В этом году в рамках фестиваля состоялась выставка-продажа изделий, в которой приняли участие самозанятые Самарской области.

"Развитие креативных индустрий мы определили, как одно из стратегических направлений в нашей работе. Фактически это дополнительная интеллектуальная добавленная стоимость с определенной уникальностью. Для развития этого сектора мы реализуем специальные инструменты поддержки — буквально на днях подвели итоги первого регионального конкурса грантов для инициаторов творческих бизнес-проектов", — рассказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Для участников подготовили насыщенную деловую программу. На сессии с представителями органов власти обсудили меры поддержки, правила маркировки продукции легкой промышленности и вопросы кадрового обеспечения отрасли.

"Еще раз напомнили предпринимателям о широких возможностях для их бизнеса. Рассказали представителям модной индустрии о финансовой поддержке, участии в профильных выставках, ярмарках самозанятых и акселераторе для повышения бизнес-компетенций. Радует, что в маркет-фестивале было много наших клиентов, подтверждающих, что возможности есть — и они доступны всем", — подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

Благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" для представителей бизнес-сообщества создана сеть центров "Мой бизнес", где начинающие и действующие предприниматели могут получить консультацию, подобрать инструменты под задачи своего проекта и подать заявку на их получение. Площадки центров работают в каждом городском округе.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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