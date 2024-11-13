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В Самарской области свыше 11 тыс. жителей получают пенсию в повышенном размере за работу в сельском хозяйстве

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным Отделения СФР по Самарской области, в 2024 году количество получателей пенсии в повышенном размере за работу в сельском хозяйстве составляет 11240 человек. Данная мера социальной поддержки может быть предоставлена неработающим пенсионерам, которые проработали в сельском хозяйстве не менее 30 лет.

Размер такой доплаты составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности. В 2024 году данная сумма составляет 2033,72 рубля.

"Для назначения доплаты, помимо 30 лет стажа в сельском хозяйстве, обязательным условием является проживание в сельской местности на момент установления пенсии. С 2022 года назначенная за сельский стаж надбавка сохраняется даже в том случае, если труженик на пенсии переехал в город", — отметила управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.

В сельский стаж, который дает право на установление данного повышения, учитывается работа, которая осуществлялась на территории Российской Федерации и СССР в рамках тех профессий, которые предусмотрены утвержденным Правительством РФ списком. В нём содержится около 500 специальностей и должностей, среди которых механизаторы, мастера машинного доения, слесари по ремонту сельскохозяйственных машин и т. д.

Назначение доплаты осуществляется проактивно в момент оформления страховой пенсии. Вернувшемуся к трудовой деятельности пенсионеру надбавка за сельский стаж прекращается, однако в случае увольнения устанавливается вновь беззаявительно на основании сведений об увольнении, поступивших в Отделение СФР по Самарской области.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России, позвонив по телефону: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы линии Отделения СФР по Самарской области — с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, а в пятницу — с 8:30 до 16:30). Также вся актуальная информация размещена на официальных страницах Отделения фонда в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.
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