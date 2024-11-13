Жительница Сызрани украла телефон, чтобы подарить возлюбленному

В Сызранский городской суд отправили уголовное дело 45-летней местной жительницы, которую обвиняют в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По версии следствия, в августе 2024 г. женщина забрала с прилавка магазина на ул. Декабристов телефон, оставленный другой покупательницей. Ущерб составил 10 тыс. рублей. Позже подозреваемая уехала на маршрутке в Октябрьск и там подарила мобильник 36-летнему возлюбленному.
Полицейские вычислили предполагаемую воровку по записям камер видеонаблюдения. Женщина признала вину.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек