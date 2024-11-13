Жительница Сызрани украла телефон, чтобы подарить возлюбленному

В Сызранский городской суд отправили уголовное дело 45-летней местной жительницы, которую обвиняют в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, в августе 2024 г. женщина забрала с прилавка магазина на ул. Декабристов телефон, оставленный другой покупательницей. Ущерб составил 10 тыс. рублей. Позже подозреваемая уехала на маршрутке в Октябрьск и там подарила мобильник 36-летнему возлюбленному.

Полицейские вычислили предполагаемую воровку по записям камер видеонаблюдения. Женщина признала вину.