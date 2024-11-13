На юге региона ожидается сильный снег

В регионе объявлен желтый уровень опасности, сообщает "Приволжское УГМС".

В четверг, 14 ноября, ночью на юге Самарской области ожидается сильный снег.

МЧС России напоминает:

- избегай внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений;

- не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

- не приближайся к водителю "ведущей" машины, потому что он может внезапно затормозить, остановиться или свернуть, увеличив скорость.