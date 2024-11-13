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Общество

На юге региона ожидается сильный снег

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В регионе объявлен желтый уровень опасности, сообщает "Приволжское УГМС".

В четверг, 14 ноября, ночью на юге Самарской области ожидается сильный снег.

МЧС России напоминает:

- избегай внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений;
- не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;
- не приближайся к водителю "ведущей" машины, потому что он может внезапно затормозить, остановиться или свернуть, увеличив скорость.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

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