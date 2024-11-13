Сотрудников ДПС из Самары заподозрили в получении взятки от пьяного водителя

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении сотрудников ДПС. Их подозревают в получении взятки по предварительному сговору, с вымогательством. Об этом сообщает региональное СУ СК.