Сотрудников ДПС из Самары заподозрили в получении взятки от пьяного водителя

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении сотрудников ДПС. Их подозревают в получении взятки по предварительному сговору, с вымогательством. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, в сентябре 2024 г. подозреваемые получили 25 тыс. руб. от мужчины, которого поймали на вождении в нетрезвом виде.
Расследование продолжается.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек