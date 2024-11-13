Самарские предприниматели и фермеры представят свою продукцию на ярмарке в центре "Мой бизнес"

15 ноября на площадке регионального центра "Мой бизнес" пройдет традиционная ярмарка-продажа фермерской продукции "Свое родное". Участники будут предлагать посетителям свежие продукты собственного производства.

Самозанятые фермеры и производители натуральных продуктов представят жителям и гостям областной столицы молочные и мясные продукты, полуфабрикаты и деликатесы, сладости и кондитерские изделия и многое другое.

Выставки-продажи продукции - один из наиболее популярных инструментов поддержки региональных производителей. Они проходят по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". Губернатор Вячеслав Федорищев говорил о необходимости помогать местным производителям в организации новых каналов сбыта.

Сегодня в Самарской области число официально зарегистрированных самозанятых уже превышает 270 тысяч человек. Для них доступен широкий перечень инструментов поддержки: образовательные программы и тренинги, услуги по продвижению продукции, льготные микрозаймы и многое другое. Ознакомиться с полным перечнем инструментов можно на mybiz63.ru или прийти на очную консультацию в один из центров "Мой бизнес" региона.

"Мы используем самые разные форматы работы с самозанятыми. Для местных производителей всегда актуален вопрос налаживания новых каналов сбыта, привлечения новых потребителей. Уже не первый год мы организуем выставки-продажи, которые проходят и в рамках крупных мероприятий, и как самостоятельные события на площадке регионального центра "Мой бизнес", - рассказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Подать заявку на участие можно до 14 ноября по ссылке.

Ярмарка будет работать для посетителей 15 ноября с 12 до 15 часов.