16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские предприниматели и фермеры представят свою продукцию на ярмарке в центре "Мой бизнес" Почти 7 млрд рублей привлек бизнес Самарской области за счет "зонтичных" поручительств Корпорации МСП Предприниматели Самарской области приняли участие в масштабном фестивале в сфере модной индустрии "Сделано в Самарской области": награждены лучшие производители региона Интерес к франшизе растёт: число повторных открытий магазинов "Пятёрочка" увеличилось на треть

Государство и Бизнес Экономическая политика

Самарские предприниматели и фермеры представят свою продукцию на ярмарке в центре "Мой бизнес"

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 67
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

15 ноября на площадке регионального центра "Мой бизнес" пройдет традиционная ярмарка-продажа фермерской продукции "Свое родное". Участники будут предлагать посетителям свежие продукты собственного производства.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Самозанятые фермеры и производители натуральных продуктов представят жителям и гостям областной столицы молочные и мясные продукты, полуфабрикаты и деликатесы, сладости и кондитерские изделия и многое другое.

Выставки-продажи продукции - один из наиболее популярных инструментов поддержки региональных производителей. Они проходят по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". Губернатор Вячеслав Федорищев говорил о необходимости помогать местным производителям в организации новых каналов сбыта.

Сегодня в Самарской области число официально зарегистрированных самозанятых уже превышает 270 тысяч человек. Для них доступен широкий перечень инструментов поддержки: образовательные программы и тренинги, услуги по продвижению продукции, льготные микрозаймы и многое другое. Ознакомиться с полным перечнем инструментов можно на mybiz63.ru или прийти на очную консультацию в один из центров "Мой бизнес" региона.

"Мы используем самые разные форматы работы с самозанятыми. Для местных производителей всегда актуален вопрос налаживания новых каналов сбыта, привлечения новых потребителей. Уже не первый год мы организуем выставки-продажи, которые проходят и в рамках крупных мероприятий, и как самостоятельные события на площадке регионального центра "Мой бизнес", - рассказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Подать заявку на участие можно до 14 ноября по ссылке.

Ярмарка будет работать для посетителей 15 ноября с 12 до 15 часов.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1