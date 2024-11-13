Самарские предприниматели и фермеры представят свою продукцию на ярмарке в центре "Мой бизнес"

15 ноября на площадке регионального центра "Мой бизнес" пройдет традиционная ярмарка-продажа фермерской продукции "Свое родное". Участники будут предлагать посетителям свежие продукты собственного производства.
Самозанятые фермеры и производители натуральных продуктов представят жителям и гостям областной столицы молочные и мясные продукты, полуфабрикаты и деликатесы, сладости и кондитерские изделия и многое другое.
Выставки-продажи продукции - один из наиболее популярных инструментов поддержки региональных производителей. Они проходят по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". Губернатор Вячеслав Федорищев говорил о необходимости помогать местным производителям в организации новых каналов сбыта.
Сегодня в Самарской области число официально зарегистрированных самозанятых уже превышает 270 тысяч человек. Для них доступен широкий перечень инструментов поддержки: образовательные программы и тренинги, услуги по продвижению продукции, льготные микрозаймы и многое другое. Ознакомиться с полным перечнем инструментов можно на mybiz63.ru или прийти на очную консультацию в один из центров "Мой бизнес" региона.
"Мы используем самые разные форматы работы с самозанятыми. Для местных производителей всегда актуален вопрос налаживания новых каналов сбыта, привлечения новых потребителей. Уже не первый год мы организуем выставки-продажи, которые проходят и в рамках крупных мероприятий, и как самостоятельные события на площадке регионального центра "Мой бизнес", - рассказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Подать заявку на участие можно до 14 ноября по ссылке.
Ярмарка будет работать для посетителей 15 ноября с 12 до 15 часов.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?