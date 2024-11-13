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Общество

Отряду "Барс", где служат самарские бойцы, отравили технику

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 13 ноября, пять мотоциклов и квадроцикл были отправлены на СВО для нужд штурмового отряда "Барс", где служат самарские бойцы.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Месяц назад с просьбой помочь техникой командир отряда "Барс" обратился к известному самарскому предпринимателю, директору ООО "Рубин" Владимиру Кузьмину.

"Когда к тебе обращается боевой командир с такой просьбой, — отказать невозможно. Мы, самарцы, наследуем традиции наших предков, которые в годы великой отечественной войны в Куйбышеве работали всем миром на нужды фронта. Рядовые рабочие тогда отдавали часть своей зарплаты, чтобы оплатить производство еще одного дополнительного танка для советских солдат. И это не было подвигом. Это называлось сплотиться против общего врага и общей беды. Сегодня нашим землякам тоже нужна помощь. Мой товарищ, Александр Петрович Семенюк, недавно был награжден третьим Орденом Мужества. И он рассказал, что сейчас в его штурмовом отряде особенно нужны маневренные и тихие машины, чтобы незаметно подбираться к укреплениям врага. Поэтому мы отбирали технику по этому принципу. Мотоциклы на электродвигателях, работают очень тихо. Ну, а квадроцикл — самая проходимая техника, которая способна выполнять молниеносные задачи по подвозу боеприпасов или эвакуации людей", - сказал Владимир Кузьмин.

Техника до конца этой недели прибудет на фронт.

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