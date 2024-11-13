Жительница Новокуйбышевска победила в кулинарном телешоу "Битва шефов"

Дарья Чекураева из Новокуйбышевска одержала победу в проекте "Битва шефов", в котором кондитер Ренат Агзамов и повар Константин Ивлев собирают свои команды кулинаров, сообщает Telegram-канал "Город Новокуйбышевск".

На кастинг в шоу Дарья принесла лазанью. Блюдо понравилось шеф-повару Ивлеву и девушка стала участницей его команды.

В первом раунде нужно было приготовить донскую уху. Хотя к оригиналу, по мнению шефов, блюдо участницы не имело отношения, оно получилось вкусным. Девушка прошла в следующий этап.

Вторым испытанием для участников стало приготовление сладкого круассана. Дарья Чекураева представила на суд кондитера десерт с яблоком и изюмом.

Для финальной дегустации участники должны были презентовать авторские блюда с черносливом. Дарья приготовила шоколадные конфеты с черносливом и орехами и победила в телешоу.