Жительница Новокуйбышевска победила в кулинарном телешоу "Битва шефов"

Дарья Чекураева из Новокуйбышевска одержала победу в проекте "Битва шефов", в котором кондитер Ренат Агзамов и повар Константин Ивлев собирают свои команды кулинаров, сообщает Telegram-канал "Город Новокуйбышевск".
На кастинг в шоу Дарья принесла лазанью. Блюдо понравилось шеф-повару Ивлеву и девушка стала участницей его команды.
В первом раунде нужно было приготовить донскую уху. Хотя к оригиналу, по мнению шефов, блюдо участницы не имело отношения, оно получилось вкусным. Девушка прошла в следующий этап.
Вторым испытанием для участников стало приготовление сладкого круассана. Дарья Чекураева представила на суд кондитера десерт с яблоком и изюмом.
Для финальной дегустации участники должны были презентовать авторские блюда с черносливом. Дарья приготовила шоколадные конфеты с черносливом и орехами и победила в телешоу.
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