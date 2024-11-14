В Самаре закрыто движение по ул. Печерской

В Самаре из-за ремонта канализационной линии диаметром 200 мм по ул. Печерской полностью перекрывается движение.

Речь идет от участке от ул. Революционной до пр. Георгия Митирева. Ремонтные работы планируется завершить работы к 29 ноября. После ремонта будет восстановлено благоустройство по временной схеме, весной — по постоянной, сообщает пресс-служба "РКС-Самара".