В Тольяттинской филармонии выступят финалисты проекта "Река талантов"

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В воскресенье, 17 ноября, в 17:00 Санкт-Петербургский Дом музыки под руководством народного артиста России Сергея Ролдугина приглашает на концерт финалистов всероссийского проекта "Река талантов". На сцене Тольяттинской филармонии выступят лауреаты всероссийских и международных конкурсов: Сергей Семкин (фортепиано), Евгений Фокин (саксофон) и Антон Синявский (тромбон). Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.