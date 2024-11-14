В Тольяттинской филармонии выступят финалисты проекта "Река талантов"

В воскресенье, 17 ноября, в 17:00 Санкт-Петербургский Дом музыки под руководством народного артиста России Сергея Ролдугина приглашает на концерт финалистов всероссийского проекта "Река талантов". На сцене Тольяттинской филармонии выступят лауреаты всероссийских и международных конкурсов: Сергей Семкин (фортепиано), Евгений Фокин (саксофон) и Антон Синявский (тромбон). Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.
В совместной программе с симфоническим оркестром филармонии прозвучат: второй фортепианный концерт Бетховена, концерт для альт-саксофона Глазунова, первый концерт для бас-тромбона Лебедева и сказочная картинка "Волшебное озеро" Лядова.
Дирижер — Игорь Мокеров.
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!