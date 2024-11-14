НОВИКОМ получил дополнительные лимиты по "Семейной ипотеке"

Дочерний банк Ростеха получил от ДОМ.РФ дополнительные лимиты по программе "Семейная ипотека". С учетом стабильно растущего спроса на льготные жилищные кредиты эти средства позволят НОВИКОМу продолжать выдачи, которые банк не останавливал.

Эксперты банка Ростеха отметили, что в октябре портфель жилищных кредитов по программам с господдержкой "Семейная ипотека" и "Дальневосточная ипотека" продолжил расти. Высокий спрос на них обусловлен низкими процентными ставками и комфортными требованиями к заемщикам.

Ожидается, что лимитов по программе "Семейная ипотека" НОВИКОМу хватит до конца 2024 года. В дальнейшем банку будут выделены новые средства для выдачи кредитов с господдержкой.

"Розничная политика НОВИКОМа ориентирована на бесперебойное обслуживание сотрудников предприятий Ростеха, обеспечение их льготным финансированием. Важно отметить, что условия по семейной ипотеке в НОВИКОМе, в отличие от других банков, не пересматривались и остаются одними из самых привлекательных на рынке (по первоначальному взносу и ставкам). Таким образом, банк помогает привлекать технических специалистов на производства и выстраивать с ними долгосрочное сотрудничество", — заявил старший вице-президент банка НОВИКОМ Дмитрий Криштопа.