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Финансы Экономика и бизнес

Профессиональные продавцы на Авито смогут создавать тематические подборки объявлений

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Профессиональные пользователи Авито теперь могут объединить свои объявления в группы, видимые в профиле. Новый инструмент поможет продавцам сфокусировать внимание на определённой категории товаров или услуг, а покупателям — быстрее находить нужные объявления. Как сообщили в пресс-службе компании, функцией уже воспользовалось более 7 тысяч человек, создав более 23 тысяч групп объявлений.

Виджет доступен профессиональным продавцам, подключившим расширенный или максимальный тариф. Они смогут создать до 50 групп одновременно, в каждой из которых может быть от 3 до 1 000 активных объявлений. Если их становится меньше 3, группа автоматически удаляется. Также можно придумать название группы и выбрать для неё обложку, а если этого не сделать, она будет выбрана случайно из объявлений группы. Названия и обложка будут проходить автоматическую модерацию, чтобы в них не попали персональные данные или нецензурные слова.

Созданные группы будут отображаться в профиле под карточками объявлений. Отдельные группы можно сделать доступными только по ссылке — они не будут видны на странице профиля, но ими можно будет делиться. При переходе в группу пользователи попадают на отдельную страницу, где доступны поиск, фильтры и сортировка.

"Мы продолжаем развивать функционал для профессиональных продавцов, давая им возможность получать дополнительную ликвидность за счет новых инструментов. В ходе общения с нашими пользователями мы поняли, что у них есть потребность в группировке объявлений. Новый виджет позволит продавцам ускорить продажу своих товаров или услуг, а покупателям будет проще ориентироваться в многообразии выбора на платформе", — прокомментировала Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности Авито.

Тематика объединения объявлений в группы может быть любой и зависит лишь от цели продавца и характера товаров или услуг. Например, можно создать подборку сезонных образов или запчастей к определенной модели, выделить новинки или товары со скидкой. При этом есть возможность создавать группы, в которые будут входить объявления из разных категорий Авито.

В среднем в одной группе 33 объявления. Больше всего групп объявлений создали в категории "Товары", за ними расположились Авто и Услуги.

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