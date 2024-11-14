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Суды Происшествия

Экс-полицейский из Самары брал взятки от ИП, а теперь поедет в колонию

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд вынес приговор бывшему замначальника отдела полиции по Самарскому району. Его признали виновным во взяточничестве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

С января по апрель 2024 г. полицейский получил от индивидуального предпринимателя 150 тыс. руб. за общее покровительство. Также правоохранитель должен был сообщать бизнесмену о предстоящих проверках и помогать избежать ответственности в случае найденных нарушений.

Суд назначил экс-полицейскому четыре с половиной года лишения свободы в колонии общего режима и штраф 750 тыс. рублей. Также ему на три года запретили занимать определенные должности.

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