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Под Тольятти погиб провалившийся под лед рыбак

ТОЛЬЯТТИ. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 14 ноября, в Тольятти разыскали пропавшего 84-летнего мужчину. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

Фото: Фото предоставлено ПСС Самарской области

Утром пенсионер ушел на рыбалку и пропал. Очевидцы видели его около озера в районе с. Александровка Ставропольского района.

К моменту прибытия спасателей водоем покрывал лед толщиной 1,5-2 см. Тело мужчины обнаружили на поверхности в 5 м от берега. Он провалился под лед и не смог самостоятельно выбраться.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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