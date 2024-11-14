Под Тольятти погиб провалившийся под лед рыбак

В четверг, 14 ноября, в Тольятти разыскали пропавшего 84-летнего мужчину. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

Утром пенсионер ушел на рыбалку и пропал. Очевидцы видели его около озера в районе с. Александровка Ставропольского района.

К моменту прибытия спасателей водоем покрывал лед толщиной 1,5-2 см. Тело мужчины обнаружили на поверхности в 5 м от берега. Он провалился под лед и не смог самостоятельно выбраться.