Под Тольятти погиб провалившийся под лед рыбак

В четверг, 14 ноября, в Тольятти разыскали пропавшего 84-летнего мужчину. Об этом сообщает ПСС Самарской области.
Утром пенсионер ушел на рыбалку и пропал. Очевидцы видели его около озера в районе с. Александровка Ставропольского района.
К моменту прибытия спасателей водоем покрывал лед толщиной 1,5-2 см. Тело мужчины обнаружили на поверхности в 5 м от берега. Он провалился под лед и не смог самостоятельно выбраться.
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