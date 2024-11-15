В выходные в Самаре ожидается умеренно теплая погода и мокрый снег

В Приволжском УГМС рассказали о погоде на ближайшие дни в Самарской области. По прогнозам синоптиков, с 15 по 18 ноября в регионе ожидается небольшой "плюс" и осадки в виде мокрого дождя и снега.
В пятницу, 15 ноября, в Самаре облачно, мокрый снег. Ветер юго-западный, южный, 5...10 м/с. Температура воздуха 0...+2 °C.
16 числа в регионе будет облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер юго-западный, 5...10 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 °C, днем -2...+3 °C, местами небольшой снег, мокрый снег.
В воскресенье в Самарской области сохранится облачная погода. Ночью пройдут осадки в виде мокрого снега, днем осадков не прогнозируется. Ветер юго-западный, 5...10 м/с. Температура воздуха в ночные часы -3...+2 °C, в дневные 0...+5 °C.
В начале рабочей недели в губернии сохранится умеренно теплая погода. В понедельник, 18 ноября, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5...10 м/с. Температура воздуха ночью -4...+1 °C, днем -1...+4 °C.
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