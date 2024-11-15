БК "Самара" проиграл УНИКСу

БК Самара" дома проиграл УНИКСу — 62:86, сообщает пресс-служба самарского клуба.

В начале матча трехи Брендана Адамса и Александра Гудумака позволили повести в счете — 8:7 после двух сыгранных минут. Но гости на шесть минут перекрыли подступы к своему кольцу и выдали рывок 13:0, завершив стартовый период с солидным перевесом, 10:22. Во второй четверти разыгрался Брендан Адамс, набравший 11 очков, треху и "2+1" реализовал Хейден Далтон — но казанцы держали двузначную разницу.

А сразу после большого перерыва УНИКС устремился вперед, за три минуты загнав "Самару" в безнадежные "-20" (36:56). Илья Попов за десятиминутку набрал 6 очков и собрал 6 подборов — но на каждый раз казанцы отвечали результативной атакой. Самарцы не бросили бороться, порадовав болельщиков в заключительной четверти несколькими эффектными попаданиями, но крупного поражения не избежали.

Следующий матч БК "Самара" проведет 17 ноября вновь на своей площадке — против МБА-МАИ.