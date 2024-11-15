Стартовал пятнадцатый "Серебряный Лучник — Самара"

15 ноября начался прием заявок на участие в региональном этапе национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник — Самара". Победители конкурса 2024 года будут определены в одиннадцати номинациях. Заявить о своём участии в главной профессиональной премии можно уже сегодня по ссылке luchnik.ru/competitions/sa-samara/.
"В этом году "Серебряный Лучник — Самара" отмечает свой юбилей. За пятнадцать лет в конкурсе приняли участие 707 проектов, 4 500 авторов и авторских коллективов. Самарский "Лучник" уникален, поскольку только два российских региона проводят региональные этапы премии. Очень важно, чтобы как можно больше самарских авторов рассказали о своих идеях и их реализации, ведь их опыт и успех помогает создавать новые проекты, актуальные для жителей области", — отметила исполнительный директор премии "Серебряный Лучник — Самара", генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН" Татьяна Мокшина.
К участию в юбилейном XV конкурсе традиционно приглашаются коммерческие предприятия, государственные учреждения, органы власти, общественные организации, благотворительные фонды, АНО и НКО, независимые авторы и творческие коллективы, студенты вузов, которые в 2024 году реализовали на территории Самарской области коммуникационные проекты. Участие в конкурсе "Серебряный Лучник — Самара" является для всех бесплатным.
Проекты на соискание премии можно представить в следующих номинациях:
— "Культурно-просветительские проекты";
— "Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа";
— "ESG-коммуникации: экология, устойчивое развитие, социальная сфера";
— "Благотворительность";
— "Корпоративные коммуникации";
— "Маркетинговые коммуникации";
— "Продвижение государственных и общественных программ";
— "Развитие и продвижение территорий";
— "Продвижение технологий будущего";
— "Земля открытий";
— "Лучший студенческий проект".
Подробное описание номинаций смотрите на сайте премии luchnik.ru/competitions/sa-samara/.
Торжественная церемония награждения победителей пройдет на площадке главной студии ГТРК "Самара" в феврале 2025 года.
Информационные партнёры регионального этапа премии "Серебряный Лучник" — ГТРК "Самара", Самарское областное вещательное агентство, ИА "Волга Ньюс".
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