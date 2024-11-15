НОВИКОМ принял участие в ярмарке FIHAV-2024 на Кубе

Дочерний банк Госкорпорации Ростех принял участие в юбилейной 40-й Международной гаванской выставке-ярмарке FIHAV, которая прошла в столице Кубинской республики Гаване. На мероприятии НОВИКОМ провел предметные консультации с потенциальными кубинскими и российскими клиентами и обсудил сотрудничество в рамках перспективных проектов.

Также в ходе FIHAV-2024 представители банка Ростеха стали участниками презентации специальной зоны развития "Мариэль" и получили приглашение ее посетить. Специальная экономическая зона "Мариэль" представляет собой производственную и логистическую платформу со специальной системой налогообложения для местных и иностранных компаний. Здесь работают организации банковского, туристического, агропромышленного, энергетического и других секторов. Целью создания специальной экономической зоны является привлечение инвестиций в производство товаров и предоставление услуг на Кубе.

НОВИКОМ первым из российских банков открыл представительство в Республике Куба в июне 2024 года. Присутствие организации в регионе способствует установлению более тесной связи между кубинскими и российскими компаниями. После открытия представительства эксперты банка зафиксировали рост обращений с целью обслуживания российско-кубинских контрактов, открытия счетов и проведения прямых расчетов между российскими и кубинскими контрагентами.

Помимо этого, банк способствует развитию сотрудничества дружественных стран в области образования. Недавно представитель НОВИКОМа стал амбассадором МГТУ им. Н. Э. Баумана в Республике Куба. Совместный проект вуза и банка увеличит привлекательность российских образовательных программ для перспективной кубинской молодежи и повысит статус отечественного образования на международной арене.