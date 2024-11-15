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Финансы Экономика и бизнес

Премиальные гибридные кроссоверы AITO SERES на привлекательных условиях в лизинг CARCADE

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания CARCADE и АО "МБ РУС" объявляют об обновлении программы финансирования гибридных кроссоверов премиум класса — AITO SERES. Предложение действует на договоры, заключенные до конца 2024 года.

В рамках специальной лизинговой программы к приобретению доступны все модели бренда AITO SERES, реализуемых партнёрами розничной сети АО "МБ РУС" на территории РФ. Размер выгоды для клиента зависит от выбранной модели. Так, на автомобили AITO M5 и AITO M7 действует скидка 16% от рекомендованной розничной цены, а модели SERES M5 и SERES M7 доступны с выгодой в размере 12%. Скидка по программе учитывается при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также дисконт влияет на расчёт стоимости полиса Каско и приведёт к его снижению.

Компания АО "МБ РУС" — является эксклюзивным официальным дистрибьютором автомобилей марки AITO SERES в России и одним из ведущих экспертов в продажах и послепродажном обслуживании, предлагающим клиентам по всей стране, через собственную сеть дилеров, как легковые автомобили премиальных брендов, так и коммерческую технику.

Сотрудничество CARCADE с "МБ РУС" гарантирует приоритетный доступ и бронирование автомобилей, доступных для приобретения в лизинг, из наличия и поставки. Исходя из запроса клиента, финансовые консультанты CARCADE помогут с подбором подходящей модели и модификации в любом регионе России.

Финансирование доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Для заключения договора лизинга в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо.

Клиентам с действующими договорами лизинга доступен "Кредитный лимит", благодаря которому не нужно предоставлять документы повторно, а достаточно оставить заявку у менеджера ООО "Каркаде". Кроме того, автомобили доступны в рамках онлайн-лизинга CARCADE с получением предварительного одобрения всего за 5 минут. Для получения коммерческого предложения обращайтесь к персональному менеджеру, оставляйте заявку на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.

Реклама. ООО "Каркаде".

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ИНН 3905019765

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