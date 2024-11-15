Закон об областном бюджете на 2025 году принят в первом чтении

15 ноября в Самарской губернской думе состоялось внеочередное заседание, основным вопросом которого стало утверждение в первом чтении областного бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов.

"Бюджет учитывает и долгосрочные, и среднесрочные, и краткосрочные цели, которые мы поставили перед собой для наведения порядка в Самарской области, - отметил губернатор Вячеслав Федорищев, представляя документ. - Мы понимаем, в каком состоянии находится экономика нашей страны. Она достаточно сильная и показывает в последние два года абсолютный задел прочности по отношению к тем усилиям, которые предпринимают наши западные враги. Несмотря на то что бюджет консервативный, это бюджет правильного развития. Нас с вами ждет большая работа — на 100% выполнить, научиться больше зарабатывать и контролировать траты, научиться доводить средства до квалифицированных подрядчиков".

Первый вице-губернатор - председатель правительства Михаил Смирнов подчеркнул, что разработчики постарались сделать документ максимально честным и учесть реальные интересы жителей региона — "тысячи наказов и пожеланий людей, которые обращались к губернатору во время посещений городов и районов, на личных приёмах, через горячую линию, в социальных сетях".

"В проекте бюджета мы стараемся рублем демонстрировать принципы, которых будем неукоснительно придерживаться в своей работе: это реальное решение актуальных задач, приоритет здравого смысла, последовательность в достижении поставленных целей", - обозначил глава правительства.

Председатель губернской думы Геннадий Котельников отметил, что в представленном на утверждение проекте закона увеличены абсолютные цифры доходов на 2025 год — 264 млрд руб., что на 37 млрд больше, чем бюджет 2024 г. при принятии в первом чтении.

"Расходы запланированы в сумме 290 миллиардов рублей, и они очень эффективно распределены, - считает спикер областного парламента. - 63% идут на социальные нужды — это сферы образования, медицины, культуры, спорта, все острые социальные вопросы, которые нужно решать. А их накопилось очень много: обеспечение жильём детей-сирот, социальная поддержка инвалидов, молодых семей, многодетных семей. Также весомые суммы направляются на развитие промышленности, агропромышленного комплекса. У нашего региона очень серьёзный потенциал в этих сферах: мы должны развивать сельское хозяйство, обеспечивать себя продовольствием, мы должны выпускать высокотехнологичные товары, решать задачи импортозамещения".

Он также отметил, что произошло очень серьёзное перераспределение внутри статей расходов, благодаря чему будут увеличены объемы средств, направляемых на развитие физической культуры и массового спорта, на возведение доступных спортивных площадок.

По мнению заместителя председателя губернской думы, руководителя фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Екатерины Кузьмичевой, бюджет 2025 года отличается от прежних кардинально: "В разы выросло финансирование и системы образования, и системы здравоохранения, социальная политика тоже представлена широко. При этом мы понимаем, что у нас есть задел между первым и вторым чтением внести свои поправки. Мы с коллегами из других депутатских объединений договорились, что поправки будут вноситься от каждой фракции, а не индивидуально от каждого депутата. Наша фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ" уже сформировала пакет предложений, сегодня на фракции мы их рассмотрели и внесём в установленном регламентом порядке на рассмотрение думы".

Напомним, проектом бюджета на 2025 год предусмотрено 25,6 млрд рублей — на отрасль здравоохранения, плюс средства ТФОМС на 2025 год в сумме 66,9 млрд, в итоге — 92,5 млрд рублей на здравоохранение. 76,4 млрд рублей запланированы на социальную политику. 65,9 млрд рублей предполагается выделить на образование, 9,8 млрд рублей на физическую культуру и спорт, 4,3 млрд рублей — на отрасль культуры и кинематографию.

Но эти цифры не окончательные. Во-первых, проект областного бюджета сформирован без учёта целевых поступлений из федерального бюджета в связи с тем, что проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов на момент формирования законопроекта не принят. Во-вторых, у депутатов еще есть время до 17:00 22 ноября 2024 года для внесения поправок и корректировок в документ.

"У нас есть время до 22 ноября внести поправки. И уже потом, 11 декабря принимать документ его в окончательном, втором чтении. Если мы с вами внимательно посмотрим направления бюджета, который был принят в первом чтении, увидим, что по многим направлениям идет увеличение финансирования. Большое внимание уделено социальному блоку, поддержке участников СВО и членов их семей, гражданам, попадающим под категорию "дети войны", - комментирует заместитель председателя губернской думы, руководитель фракции КПРФ Алексей Лескин.

Руководитель фракции "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Михаил Маряхин считает, что ближайшие две недели предстоит серьезная, кропотливая работа по окончательному формированию бюджета. "Конечно, наша фракция готовит свой пакет поправок. Основные их направления — это сферы образования, здравоохранения, массовый спорт — ключевые позиции, которые находятся в фокусе внимания нашей фракции", — отметил он.

"И депутаты Самарской губернской думы, и те жители Самарской области, которые интересуются процессом формирования областного бюджета, оценивают его, прежде всего, как социально ориентированный, - говорит сенатор от Самарской области Андрей Кислов. - Вячеслав Андреевич Федорищев обозначил приоритеты и сказал, что региональный бюджет будет нацелен на развитие — в том числе социальное. Люди должны поверить, потому что до этого звучало много разных слов, и всегда говорили, что бюджет и социальный, и развивающий. Я Вячеславу Андреевичу верю. Потому что те действия, которые он предпринимает, убедительно показывают, что губерния будет жить по-новому. В том числе это касается депутатов Самарской губернской думы и регионального правительства. И мы должны соответствовать предъявляемым требованиям".