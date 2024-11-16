Фестиваль "Сделано в России": Чэнду встречает русскую культуру

Фестиваль-ярмарка "Сделано в России", который организует Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), с 11 по 17 ноября представит жителям Чэнду, столицы провинции Сычуань (КНР), уникальную возможность познакомиться с лучшим образцами российской продукции и погрузиться в богатую русскую культуру.

Сычуань — третья провинция Китая, принимающая этот фестиваль, который уже успел зарекомендовать себя как яркое событие, демонстрирующее разнообразие и высокое качество российских товаров.

В этот раз фестиваль-ярмарка предложит местным жителям культурно-развлекательную программу, которая призвана укрепить культурные связи между Россией и Китаем через погружение в мир русской культуры.

Одним из центральных культурных событий станет показ под открытым небом новой российской романтической комедии "Водитель-олигарх" (2024 г.) режиссера Алексея Пиманова. Это история о молодом прожигателе жизни в исполнении актера Павла Прилучного обещает стать настоящим хитом фестиваля. Сюжет фильма расскажет о любителе экзотических пари Тимуре Бабурине. Он внезапно становится наследником отцовского бизнеса, но попадает в ловушку партнера, согласившись на очередной спор, который станет для него судьбоносным.

Кроме того, гости фестиваля смогут увидеть самые известные современные мультсериалы "Союзмультфильма" — "Простоквашино", "Чуч-Мяуч", "Приключения Пети и Волка" и "Пластилинки". Все они демонстрируют широкую палитру анимационных техник и разные жанры, в которых работает киностудия. Ценности этих анимационных сериалов понятны зрителям по всему миру, так "Чуч-Мяуч" вышел в КНР на 20 онлайн-платформах, в числе которых крупнейшие стриминговые ресурсы Tencent и Youku. Также будет продемонстрирован популярный мультсериал "Фиксики" от ГК "Рики", который в 2025 г. отметит свое 15-летие и 10 лет с момента выхода на телеэкраны в Китае.

Помимо кинопоказа, гостей ожидают мастер-классы по росписи картин от талантливых художников из Москвы и Ульяновска. Участники смогут раскрыть свой творческий потенциал и создать собственные уникальные произведения искусства, вдохновленные русской культурой.