Баскетбольная "Самара" переиграла московский МБА-МАИ

В воскресенье, 17 ноября, на площадке СКК "Дворец Спорта" в Самаре состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между БК "Самара" и московским МБА-МАИ. Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 101:88.

Первую четверть соперники провели в обмене результативными выпадами. Стоило "Самаре" за три минуты до конца периода после "2+1" от Ильи Попова чуть оторваться (19:15) — и хозяева пропустили рывок 0:8, завершив десятиминутку отстающими, 23:25. Но промолчавший первый игровой отрезок Ронни Харрэлл ударно начал второй период: три трехи и 11 очков за три минуты. Еще одну треху добавил Александр Гудумак. Самарцы вернули себе лидерство. Но удержать инициативу не сумели: 53:54 к большому перерыву.

Вновь попытку оторваться "Самара" предприняла в середине третьего периода. Три точных штрафных от Антона Карданахишвили запустили рывок 13:2 — и за минуту до конца четверти хозяева повели "+11" (75:64). Но еще до конца отрезка москвичи отыграли большую часть отставания: 75:71 перед заключительной десятиминуткой. А к середине четвертого периода команды разделял лишь один бросок: 80:78. Каким же взрывом эмоций трибуны встретили треху от Александра Гудумака. А тут еще и Хейден Далтон положил в цель сразу две.

"+11" за две с половиной минуты до финальной сирены — это, конечно, вовсе не гарантия победы. Тем более гости огрызнулись своим дальним попаданием. Но Ронни Харрэлл и тот же Хейден Далтон попали издали еще по разу — и окончательно сняли все вопросы.

101:88 — "Самара" во второй раз за время выступления в Единой Лиге ВТБ выбивает сотню.

"Чемпионат Единой Лиги ВТБ уходит на десятидневную паузу. Следующий матч "Самара" проведет 28 ноября в Астане", — рассказали в пресс-службе клуба.