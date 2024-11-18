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Туризм Общество

Свыше 3,5 тысяч человек посетили Дни Тольятти на выставке "Самара"

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском областном историко-краеведческом музее им. П. В. Алабина завершились Дни Тольятти, организованные в рамках выставки "Самара". Выставка "Самара" создана по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, и представляет собой самые яркие экспозиции, события и практики, которые Самарская область представляла на международной выставке "Россия" на ВДНХ.

Фото: предоставлено министерством туризма СО

С 12 по 17 ноября на выставке проходили Дни Тольятти. В течение шести дней гости из разных уголков нашей губернии и всей страны имели возможность познакомиться с театрами и музеями, спортивными и культурными традициями автомобильной столицы, оценить её промышленный и научный потенциал, по-новому открыть для себя и туристические изюминки Тольятти.

Так, в заключительный день тольяттинского марафона посетителям музея им. П. В. Алабина рассказали об уникальной операции по транспортировке дизельной подводной лодки Б-307 на территорию Паркового комплекса истории и техники им. К. Г. Сахарова. Подлодка, внутри которой проходят экскурсии, и сегодня является одним из самых знаковых экспонатов и настоящим символом парка, где на площади 40 га собрано порядка 450 образцов военной техники разных лет и вооружения.

С легендарными моделями отечественного автопрома и новейшими перспективными разработками гостей выставки познакомили сотрудники АО "АВТОВАЗ". И, конечно, все желающие смогли получить автограф и сделать памятное фото со звездой российского автоспорта, пилотом фирменной вазовской команды LADA Sport ROSNEFT Кириллом Ладыгин.

Музыкальным украшением заключительного дня работы тольяттинской экспозиции на выставке "Самара" стали выступления одного из самых юных волонтёров Самарской области, постоянного участника благотворительных концертов для военнослужащих Михаила Мудрова и популярного барда, автора и исполнителя Александра Валявина.

С 19 по 24 ноября на выставке "Самара" пройдет неделя городского округа Сызрань! Ежедневные анонсы выставки публикуются в сообществах "Выставка Самара" "ВКонтакте" и в "Телеграме".

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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