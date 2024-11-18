53 пьяных водителя поймали в Самарской области за три дня

В течение трех дней, с 15 по 17 ноября, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции остановили 53 пьяных водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Всего же правоохранители выявили более 1400 различных нарушений. Так, 119 автомобилистов нарушили правила тонировки, 44 — неправильно перевозили детей, 116 не воспользовались ремнями безопасности.
Кроме того, 24 водителя не уступили дорогу пешеходам. А сами пешеходы нарушили ПДД 33 раза.
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Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Теперь Ботвинко В В, судья Советского районного суда, и продолжает так же в упор не видеть преступных действия полиции. Ворон, ворону глаз не клюёт. О какой справедливости может идти речь вообще?
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.