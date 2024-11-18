53 пьяных водителя поймали в Самарской области за три дня

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В течение трех дней, с 15 по 17 ноября, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции остановили 53 пьяных водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области