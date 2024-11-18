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Экология Общество

Нефтепереработчики дарят Самаре кедры

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пятый год подряд Куйбышевский НПЗ участвует во всероссийском проекте "Кедры России". Дважды в год волонтеры высаживают в Самаре и пригородных лесничествах молодые саженцы. Этой осенью, к ним добавились еще 500 благородных кедров.

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

На этот раз экологическая акция превратилась еще и в акцию педагогическую. На помощь в посадке деревьев волонтерам КНПЗ пришли воспитанники самарского детского сада № 158. Сперва малышам рассказали, как надо любить и беречь окружающий мир, почему зеленые насаждения играют такую важную роль для нашей планеты. А потом общими усилиями на территории детского сада были посажены маленькие кедры, ёлочки и сосны. Так же девочки и мальчики узнали, как надо ухаживать за молодыми посадками.

"Воспитание экологической грамотности нужно начинаться с раннего детства, — считает и заведующая детским садом Ольга Кугай. — Здорово, что ребята сами смогли принять участие в посадке, научились бережному отношению к природе".

Хвойные деревья прекрасно подходят для озеленения волжских городов. Они легко приживаются, быстро растут и вырабатывают много кислорода, так необходимого для мегаполисов. Только за этот год в Самарской области силами заводчан было высажено более 3000 деревьев.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

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