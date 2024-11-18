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Туризм Общество

ВСК: треть россиян на отдыхе занимается спортом, каждый четвертый планирует поехать в Турцию

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Эксперты Страхового Дома ВСК выяснили, какие направления для путешествий наиболее востребованы в период поздней осени-начала зимы. Самая популярная страна — Китай.

По оценкам Страхового Дома ВСК, в топ-10 самых востребованных стран для путешествий в ноябре–декабре вошли: Турция (22%), ОАЭ (16%), Таиланд (15%), Китай (12%), российские города (5%), Шри-Ланка (4%), Египет (3,5%), Армения (3,5%), Мальдивы и Грузия (по 3%).

Кроме того, около 3% туристов планируют за время отпуска посетить несколько стран. Самые популярные маршруты — "Армения, Грузия и Турция", "Турция, Египет".

Около 20% туристов предпочитает активный отдых. Причем минимум 32% из них планируют во время отпуска заниматься любительскими видами спорта.

29% россиян в отпуске будут отдыхать в течение недели, еще 27% — в течение двух недель. Около четверти туристов запланировали отдых до 10 дней, а 19% планируют путешествовать в течение трех недель и больше.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

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