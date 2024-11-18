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НОВИКОМ проанализировал траты клиентов на ноябрьские праздники

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Эксперты НОВИКОМа провели исследование трат своих клиентов в период праздничных выходных в ноябре и узнали самые популярные категории товаров и услуг. Аналитики сравнили данные с октябрем этого года.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Помимо общего роста покупательской активности, особой популярностью у клиентов дочернего банка Ростеха пользовалась культурная программа: во время праздников они в два раза чаще, чем обычно посещали кино (+146%), и в полтора раза — музеи и галереи (+51%).

На фоне наступившей холодной погоды шопинг также стал одним из способов провести праздничные выходные: более чем в полтора раза выросли доли покупок в магазинах одежды (+95%) и обуви (+72%), а также покупки детских (+65%) и спортивных (+69%) товаров.

"Отрадно, что наши клиенты на ноябрьские праздники предпочли галереи и музеи (+51%) ресторанам (+8%). Это говорит о том, что у работников промышленности в приоритете — культурные и семейные ценности и желание развиваться самим и приучать детей к этому", — пояснил старший вице-президент банка НОВИКОМ Дмитрий Криштопа.

Оплата покупок картами НОВИКОМа — это не только удобно, но и выгодно. Клиентам банка доступны две программы лояльности — "Бонусы" и "Кешбэк". Первая позволяет возвращать часть от стоимости покупок бонусными баллами и обменивать их на товары и подарочные сертификаты. А подключив к карте программу "Кешбэк", можно экономить до 25% при оплате товаров и услуг.

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