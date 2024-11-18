Жителей Тольятти возмутила квартира, полная мигрантов

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту незаконных действий мигрантов в Тольятти.
Ранее в приемную председателя СК пришло обращение о том, что в арендованной квартире на ул. Тополиной массово живут мигранты. При этом они регулярно выпивают, шумят, портят общедомовое имущество, оскорбляют жильцов и агрессивно реагируют на замечания.
Региональное СУ СК начало в связи с этим процессуальную проверку.
Последние комментарии
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Теперь Ботвинко В В, судья Советского районного суда, и продолжает так же в упор не видеть преступных действия полиции. Ворон, ворону глаз не клюёт. О какой справедливости может идти речь вообще?
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.