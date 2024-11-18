Жителей Тольятти возмутила квартира, полная мигрантов

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту незаконных действий мигрантов в Тольятти.

Ранее в приемную председателя СК пришло обращение о том, что в арендованной квартире на ул. Тополиной массово живут мигранты. При этом они регулярно выпивают, шумят, портят общедомовое имущество, оскорбляют жильцов и агрессивно реагируют на замечания.

Региональное СУ СК начало в связи с этим процессуальную проверку.