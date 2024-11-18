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Происшествия

Жителей Тольятти возмутила квартира, полная мигрантов

ТОЛЬЯТТИ. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту незаконных действий мигрантов в Тольятти.

Ранее в приемную председателя СК пришло обращение о том, что в арендованной квартире на ул. Тополиной массово живут мигранты. При этом они регулярно выпивают, шумят, портят общедомовое имущество, оскорбляют жильцов и агрессивно реагируют на замечания.

Региональное СУ СК начало в связи с этим процессуальную проверку.

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