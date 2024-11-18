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Компании, которые проходят цифровую трансформацию со Сбером, растут на 40% быстрее

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До 40% в год — таковы средние опережающие темпы роста компаний, которые проходят цифровую трансформацию вместе со Сбером. Такими данными поделился директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка Сергей Меламед, выступая на конференции SberPro Tech 2024.

Уже три года цифровая трансформация как сервис от Сбера помогает российским компаниям успешно проходить цифровую трансформацию. Каждому клиенту предлагается персональное сопровождение, помощь в структурировании и реализации проекта. Эксперты Сбера работают с клиентом на всех этапах: изучают особенности компании, помогают в разработке стратегии трансформации, оптимизации процессов и адаптации существующих на рынке сервисов под потребности проекта. На всех этапах — от осознания необходимости изменений и до понимания, какие сервисы ценно встроить в целевое решение, как организовать разработку и как это решение сопровождать, — клиента поддерживают цифровые команды Сбера в любом регионе России.

Как отметил Сергей Меламед, Сбер и сам постоянно находится в трансформации и каждый стратегический цикл переосмысливает её. Все последние годы в банке создавали IT-инфраструктуру и платформы, совершенствовали работу с данными, реинжинирили процессы и внедряли искусственный интеллект. И сейчас банк активно делится опытом трансформации — как собственным, так и опытом своих клиентов разных отраслей. В программе сегодня задействовано 250 менеджеров по успеху клиентов Сбера и 250 IT-компаний с уникальной экспертизой по всей стране.

"За три года существования программы реализовано уже 2,5 тыс. проектов цифровой трансформации. Мы продолжаем наращивать экспертизу, видим востребованность программы у российского бизнеса и рассчитываем на кратный рост таких проектов в ближайшие несколько лет", — отметил Сергей Меламед.

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