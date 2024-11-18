"РКС-Самара" инвестировали в водопроводно-канализационный комплекс почти 10 млрд рублей

За 12 лет работы "РКС-Самара" вложили в работу и развитие водопроводно-канализационного комплекса города почти 10 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
"РКС-Самара" приняли на себя ответственность за работу водопроводных и канализационных сетей Самары в январе 2013 года. В течение пяти лет работа шла на условиях договора аренды, который в 2019 году был трансформирован в концессионное соглашение, что позволило увеличить объем вложений в несколько раз.
За это время были проложены и обновлены более 84 км сетей, установлено автоматизированное оборудование на канализационных станциях и станциях подкачки, реализованы серьёзные социальные проекты: строительство водоводов к стадиону, в Орлов Овраг, в п.Горелый Хутор, подключены к сетям социальные и культурные объекты.
За период действия договора аренды с 2012 по 2019 годы инвестиции составили 1,845 млрд рублей, за период действия концессионного соглашения, с 2019 года — 7,573 млрд рублей, общий объём инвестиций — 9 миллиардов 418 миллионов рублей. За всё время компания оставалась надёжным налогоплательщиком, в 2,5 раза увеличив поступления в бюджеты всех уровней.
При этом по тарифу и нормативам, которые устанавливаются для предприятия Департаментом ценового и тарифного регулирования Самарской области исходя из объёмов выполняемой работы, тысяча литров питьевой воды (целая ванна), поставляемой РКС, всегда дешевле литровой бутылки в магазине, а средний платёж по квитанциям за водоснабжение и водоотведение не превышал 2% от средней заработной платы по городу. В "единой платежке за ЖКХ" доля за водоснабжение и водоотведение оставалась самой незначительной.
За три квартала 2024 года отремонтировано и построено 28 км сетей. С целью профилактики засоров сетей канализации выполнена промывка сетей общей протяжённостью 105 921 м, проведена механическая прочистка — общей протяжённостью сетей 119 700 м, отработано 11 076 заявок по засорам на канализационных сетях.
Продолжается строительство новых водоводов диаметром 1000 мм в Куйбышевский район, отладка технологических процессов необходимых после завершения реконструкции, на городских очистных канализационных сооружениях.
В предприятии напомнили, что все сети и объекты водопроводно-канализационного хозяйства находятся в собственности города, дополнительные средства, полученные от аренды сетей и объектов, направляются на ремонты, благодаря чему происходит обновление муниципального имущества.
Последние комментарии
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?