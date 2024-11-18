"РКС-Самара" инвестировали в водопроводно-канализационный комплекс почти 10 млрд рублей

За 12 лет работы "РКС-Самара" вложили в работу и развитие водопроводно-канализационного комплекса города почти 10 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"РКС-Самара" приняли на себя ответственность за работу водопроводных и канализационных сетей Самары в январе 2013 года. В течение пяти лет работа шла на условиях договора аренды, который в 2019 году был трансформирован в концессионное соглашение, что позволило увеличить объем вложений в несколько раз.

За это время были проложены и обновлены более 84 км сетей, установлено автоматизированное оборудование на канализационных станциях и станциях подкачки, реализованы серьёзные социальные проекты: строительство водоводов к стадиону, в Орлов Овраг, в п.Горелый Хутор, подключены к сетям социальные и культурные объекты.

За период действия договора аренды с 2012 по 2019 годы инвестиции составили 1,845 млрд рублей, за период действия концессионного соглашения, с 2019 года — 7,573 млрд рублей, общий объём инвестиций — 9 миллиардов 418 миллионов рублей. За всё время компания оставалась надёжным налогоплательщиком, в 2,5 раза увеличив поступления в бюджеты всех уровней.

При этом по тарифу и нормативам, которые устанавливаются для предприятия Департаментом ценового и тарифного регулирования Самарской области исходя из объёмов выполняемой работы, тысяча литров питьевой воды (целая ванна), поставляемой РКС, всегда дешевле литровой бутылки в магазине, а средний платёж по квитанциям за водоснабжение и водоотведение не превышал 2% от средней заработной платы по городу. В "единой платежке за ЖКХ" доля за водоснабжение и водоотведение оставалась самой незначительной.

За три квартала 2024 года отремонтировано и построено 28 км сетей. С целью профилактики засоров сетей канализации выполнена промывка сетей общей протяжённостью 105 921 м, проведена механическая прочистка — общей протяжённостью сетей 119 700 м, отработано 11 076 заявок по засорам на канализационных сетях.

Продолжается строительство новых водоводов диаметром 1000 мм в Куйбышевский район, отладка технологических процессов необходимых после завершения реконструкции, на городских очистных канализационных сооружениях.

В предприятии напомнили, что все сети и объекты водопроводно-канализационного хозяйства находятся в собственности города, дополнительные средства, полученные от аренды сетей и объектов, направляются на ремонты, благодаря чему происходит обновление муниципального имущества.