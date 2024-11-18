Люди, технологии, решения: в Самаре состоится ежегодный форум "Мой бизнес 63"

4 и 5 декабря в Самарской области на площадке HolidayHall будет проходить традиционный предпринимательский форум "Мой бизнес 63". В этом году тема форума звучит как "Люди. Технологии. Решения". Ежегодное бизнес-событие впервые пройдет в формате технологического форума. Участники погрузятся в атмосферу развития, созидания, креатива, создания новых бизнес-процессов и инициатив.
Создание комфортной бизнес-среды и благоприятного инвестиционного климата — одна из приоритетных задач для управленческой команды региона во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым.
Региональный форум "Мой бизнес" проводится в Самарской области благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" и ежегодно собирает на одной площадке предпринимателей из разных сфер.
Задача мероприятия — предоставить гостям проверенный и безопасный материал от экспертов, дать возможность бизнес-сообществу подвести итоги года и обменяться стратегиями развития с представителями власти и совместно построить новые бизнес-цели.
"Ежегодно площадка форума дает нам возможность встретиться с бизнесом, обсудить то, что их волнует здесь и сейчас. Предприниматели же, в свою очередь, могут задать свои вопросы представителям власти, получить новые знания от приглашенных экспертов, наладить деловые контакты и получить вдохновение на следующий год продуктивной работы. Приглашаем бизнес-сообщество Самарской области к активному участию в нашем традиционном форуме "Мой бизнес 63", — обратился к предпринимателям врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Форум пройдет по 7 тематическим трекам. Участники вместе с федеральными и региональными экспертами поговорят о ведении бизнеса от старта до масштабирования, о бизнес-трендах 2025, о креативных индустриях, самозанятости и многом другом. В рамках форума также состоится подведение итогов и награждение победителей регионального этапа Национальной премии "Бизнес-Успех".
Мероприятия форума будут интересны всем: индивидуальным предпринимателям, самозанятым, инвесторам, экспортерам, топ-менеджерам и собственникам компаний, заинтересованным в успешном развитии своих проектов.
Форум пройдет 4 и 5 декабря на площадке HolidayHall Samara (ул. Алексея Толстого, 99). Организатором события выступает министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональный центр "Мой бизнес". Заявку на участие можно подать по ссылке.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?