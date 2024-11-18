Люди, технологии, решения: в Самаре состоится ежегодный форум "Мой бизнес 63"

4 и 5 декабря в Самарской области на площадке HolidayHall будет проходить традиционный предпринимательский форум "Мой бизнес 63". В этом году тема форума звучит как "Люди. Технологии. Решения". Ежегодное бизнес-событие впервые пройдет в формате технологического форума. Участники погрузятся в атмосферу развития, созидания, креатива, создания новых бизнес-процессов и инициатив.

Создание комфортной бизнес-среды и благоприятного инвестиционного климата — одна из приоритетных задач для управленческой команды региона во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым.

Региональный форум "‎‎Мой бизнес" проводится в Самарской области благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" и ежегодно собирает на одной площадке предпринимателей из разных сфер.

Задача мероприятия — предоставить гостям проверенный и безопасный материал от экспертов, дать возможность бизнес-сообществу подвести итоги года и обменяться стратегиями развития с представителями власти и совместно построить новые бизнес-цели.

"Ежегодно площадка форума дает нам возможность встретиться с бизнесом, обсудить то, что их волнует здесь и сейчас. Предприниматели же, в свою очередь, могут задать свои вопросы представителям власти, получить новые знания от приглашенных экспертов, наладить деловые контакты и получить вдохновение на следующий год продуктивной работы. Приглашаем бизнес-сообщество Самарской области к активному участию в нашем традиционном форуме "Мой бизнес 63", — обратился к предпринимателям врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Форум пройдет по 7 тематическим трекам. Участники вместе с федеральными и региональными экспертами поговорят о ведении бизнеса от старта до масштабирования, о бизнес-трендах 2025, о креативных индустриях, самозанятости и многом другом. В рамках форума также состоится подведение итогов и награждение победителей регионального этапа Национальной премии "Бизнес-Успех".

Мероприятия форума будут интересны всем: индивидуальным предпринимателям, самозанятым, инвесторам, экспортерам, топ-менеджерам и собственникам компаний, заинтересованным в успешном развитии своих проектов.

Форум пройдет 4 и 5 декабря на площадке HolidayHall Samara (ул. Алексея Толстого, 99). Организатором события выступает министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональный центр "Мой бизнес". Заявку на участие можно подать по ссылке.