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Общество

В Самаре владелица "бракованного" смартфона добилась компенсации в 200 тыс. рублей

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре женщина, в попытках защитить свои потребительские права, обратилась с требованиями к продавцу — одному из ООО. Она пояснила, что купила смартфон, который по гарантии работал исправно, а затем стал давать сбои, в том числе, не включался. Покупатель составила претензию на имя продавца, заявив, что отказывается от покупки и просит вернуть деньги.

В свою очередь, специалисты ООО "Самарская лаборатория экспертиз" исследовали смартфон и заключили, что в нем есть дефект: отсутствие идентификации устройства в сотовой сети и невозможность активации в рабочее состояние. Эксперты пришли к выводу, что этот дефект был заложен на этапе производства, но сегодня его устранить нельзя.

"В настоящее время устранение подобных дефектов в авторизованных сервисных центрах не осуществляется из-за отсутствия поставок нужных комплектующих от производителя, — пояснили в Роспотребнадзоре. — В результате проведенных исследований были обнаружены следы вскрытия устройства, следы проведения ремонтных работ не обнаружены".

Суд с учетом заключения специалиста Управления Роспотребнадзора по Самарской области вынес решение в пользу потребителя. Ответчика обязали принять отказ покупательницы, взыскать в ее пользу деньги за приобретенный товар (90 тыс. рублей), неустойку (20 тыс. рублей), компенсацию морального вреда (3000 рублей), штраф (20 тыс. рублей), убытки, понесенные на оплату процентов по кредиту (30,1 тыс. рублей), неустойку за нарушение сроков исполнения требования о возмещении убытков (7 тыс. рублей), расходы на оплату услуг представителя 10 тыс. руб.), а также почтовые расходы и неустойки.

В Роспотребнадзоре уточнили, что за 9 месяцев текущего года общая сумма, взысканная судами с недобросовестных продавцов, изготовителей, исполнителей в пользу потребителей с учетом заключений специалистов управления, составила 8,9 млн рублей. 

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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