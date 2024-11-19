Совсем не игрушечное дело: открыт прием заявок на всероссийский конкурс "Родная игрушка"

16 ноября стартовал прием заявок на всероссийский конкурс "Родная игрушка", организованный российским обществом "Знание" и Движением Первых. Он нацелен на поддержку и продвижение российских создателей и производителей игр и игрушек и продлится до сентября 2025 года. По итогам конкурса до 25 лучших проектов будут запущены в первый тираж.

Участниками могут стать как профессиональные производители игрушек, так и творческие коллективы, а также независимые авторы в возрасте от 14 лет. Конкурс проводится в пяти номинациях: "лучшая сюжетно-образная игрушка", "настольная игра", "техническая и технологическая игрушка", "конструкторы и сборные модели", "мультимедийный проект". Вместе с номинацией каждому заявителю предстоит выбрать одно или несколько тематических направлений для создания игрушки: "семья, духовно-нравственные ценности", "история и культура России", "технологические прорывы", "герои XXI века".

На первом этапе после оценки поступивших заявок будет отобрано по 45 проектов в каждой номинации, авторы которых займутся созданием моделей игр или игрушек под руководством наставников. После народного онлайн-голосования и голосования детей на следующий этап пройдут по 15 проектов в каждой категории, их авторы создадут рабочие версии в мастерских компаний-партнеров.

Финал конкурса состоится в виде фестиваля детских игр в сентябре 2025 года, где эксперты, родители и дети смогут протестировать представленные игры и игрушки. Победителями станут до 5 проектов в каждой из номинаций — их запустят в массовое производство и реализуют через торговые сети.

Старт конкурса был объявлен на первом заседании Организационного комитета, которое прошло в Российской государственной детской библиотеке в Москве 16 ноября. В ходе встречи обсуждались цели и задачи конкурса, важность создания российских игрушек, отражающих нашу культуру и традиции. Были представлены планы по созданию реестра отечественных производителей игрушек и проведению психолого-педагогической экспертизы представленных проектов.

"Проект "Родная игрушка" — серьезное и важное дело, об этом говорит и поддержка президента России Владимира Путина. Существует хорошая восточная мудрость: если хочешь навсегда победить своего врага, воспитай его детей. Мы не можем отдать воспитание наших детей кому-то другому, и это начинается с такой, казалось бы, "несерьезной" темы. Перед организационным комитетом стоит совсем не игрушечная задача: не просто провести всероссийский конкурс и определить лучшую игрушку, но сделать так, чтобы она была у каждого ребенка в России", — отметил на заседании Сергей Кириенко.

Сопредседателями оргкомитета конкурса стали советник президента Российской Федерации Елена Ямпольская и председатель правления общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых" Артур Орлов, а ответственным секретарем оргкомитета назначен генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль.

Кроме того, членами организационного комитета стали министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов, министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова, руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Григорий Гуров, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова, директор департамента информации и печати министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, генеральный директор АНО "Институт развития интернета" Алексей Гореславский, генеральный директор российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и директор международного детского центра "Артек", председатель всероссийского родительского комитета Константин Федоренко.

Заявки на конкурс принимаются до 14 февраля, более подробно ознакомиться с условиями и подать свой проект можно на сайте. Задать вопрос об условиях участия, механике и проектах можно в телеграм-канале и по электронной почте igrushka@znanierussia.ru.