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Для выплат ветеранам предложили отменить критерии нуждаемости

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области предложили отменить критерии нуждаемости для предоставления мер социальной поддержки ряда категорий пожилых граждан, также предлагается не учитывать факт осуществления получателем трудовой или иной деятельности. Соответствующий проект закона поступил на рассмотрение Самарской губернской думы в понедельник, 18 ноября.

Законопроектом предлагается с 1 января 2025 г. распространить право на предоставление ежемесячной денежной выплаты без учета факта осуществления трудовой или иной деятельности, размера пенсии или дохода (критериев нуждаемости) на отдельные категории граждан: ветеранам Великой Отечественной войны – труженикам тыла, ветеранам труда и приравненным к ним, реабилитированным лицам и признанным пострадавшими от политических репрессий, ветеранам труда Самарской области, право на ежемесячную денежную выплату возникло после 1 марта 2017 года.

Планируемая численность получателей ЕДВ из указанных категорий в 2025 году составит 25 327 человек, в 2026 году – 24 973, в 2027 году – 24 967 человек, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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