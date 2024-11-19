В Тольятти полицейским пришлось устроить погоню за угонщиком

Сотрудники Госавтоинспекции из Тольятти задержали 21-летнего парня по подозрению в угоне машины. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Экипаж ДПС при патрулировании в 5:25 на улице в Автозаводском районе заметил значащийся в угоне Кia Ceed. Водитель не остановился по требованию полицейских и попытался скрыться. Началась погоня. Через какое-то время подозреваемый врезался в дорожный знак, а потом — в здание. После этого парень попытался убежать, но автоинспекторы его догнали.
Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Угон").
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек