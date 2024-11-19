ВТБ рассказал, кто сейчас берет ипотеку

По оценке ВТБ, по итогам 2024 года господдержка займет около 65% в выдачах ипотеки в России, а рыночные программы — всего треть. Типичные ситуации, при которых россияне вынуждены брать дорогие кредиты — создание семьи, рождение ребенка или переезд в другой город.
Несмотря на заградительные ставки, рыночная ипотека находит своего покупателя. В основном такие сделки проходят в результате обмена одного объекта на другой с небольшой кредитной доплатой. По статистике ВТБ, средний размер кредита по рыночным программам сегодня составляет около 3,8 млн рублей — примерно на 20% ниже, чем в 2023 году. Первый взнос — около 30% от стоимости недвижимости против 36% в январе. При этом в абсолютных значениях этот показатель с начала года вырос — с 3 до 3,8 млн рублей.
Средний возраст клиентов, оформляющих дорогие кредиты, составляет 39 лет, более половины из них состоят в браке, а около 40% воспитывают детей. Подавляющее большинство (82%) покупают квартиры, средняя площадь которых составляет 46,1 кв. метров.
"Рыночная" ипотека с такими ставками сегодня непопулярна. Клиенты не берут ее без острой необходимости, предпочитая копить деньги на вкладах. Тем не менее покупка недвижимости может понадобиться в экстренных ситуациях, поэтому некоторые россияне прибегают к "дорогим" кредитам. Такие заемщики рассчитывают на быстрое погашение долга или на дальнейшее рефинансирование кредита", — прокомментировал начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.
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Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.
Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.
Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.