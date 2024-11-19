500 человек побывали с экскурсиями на площадке компании "Транспорт будущего" за минувшую неделю

На протяжении недели компания приняла почти 500 посетителей в рамках экскурсионной программы — гостями площадки стали участники VI Самарского инжинирингового форума "ПРОтехнологии-2024" и жители Тольятти на дне открытых дверей 16 ноября. Экскурсии были организованы для различных групп: студентов, школьников, воспитанников детского дома, представителей общественных организаций и заинтересованных жителей Тольятти. Знакомство с площадкой "Транспорта будущего" стало важным моментом для всех участников встречи, позволило познакомиться с производственными процессами и технологическими решениями в работе.
Познавательные экскурсии проводили сотрудники компании, которые делились своими знаниями о производстве и отвечали на вопросы участников экскурсий. Гости производственной площадки смогли увидеть работу современного высокотехнологичного оборудования, узнали о профессиях, связанных со сборкой беспилотников, посмотрели полеты агродронаS-80 — флагманского продукта компании "Транспорт Будущего", первого в России БАС весом более 30 кг, который получил сертификат типа. Гостей впечатлили масштабами завода и уровень технологий.
"Экскурсии на промплощадку способствуют популяризации производства и вдохновляют молодое поколение на выбор технических профессий. Надеемся, это не только укрепляет взаимное доверие, но и способствует возникновению новых идей и проектов", — подчеркнул исполнительный директор компании "Транспорт будущего" Илья Сидоров.
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?