В приложении Авито Авто появилась возможность оформить кредит от ВТБ

К числу партнеров Авито Авто присоединился один из крупнейших банков России — ВТБ. Банк предлагает кредиты на покупку автомобилей с пробегом от частных лиц и профессиональных продавцов. Сумма кредита составляет от 300 тысяч до 10 миллионов рублей, а максимальный срок — 7 лет.

Как сообщили в пресс-службе, Авито Авто расширяет возможности кредитования на платформе. Теперь пользователи могут оформить кредит на покупку автомобиля с пробегом в ВТБ прямо в приложении на iOS, Android и в мобильной версии в браузере. Доступ к подаче заявки находится внутри объявления о продаже автомобиля. Клиенты ВТБ будут идентифицированы по номеру телефона и смогут заполнить заявку на кредит в банковском приложении, а остальным нужно будет пройти авторизацию через личный кабинет Госуслуг (через ЕСИА). Предоставление ответа по заявке от банка займет около 1,5 минут.

"Авито Авто стремится к тому, чтобы сделать покупку автомобиля максимально прозрачной, простой и выгодной для пользователей платформы на всех этапах — от выбора до завершения сделки. Интерес к кредитным предложениям достаточно высок: в период с мая по октябрь ежемесячное количество уникальных посетителей, которые увидели предложения от банков, составило 28 млн. Расширение списка банков-партнеров за счет привлечения еще одного из лидеров финансового рынка — новый шаг в реализации этой стратегии, так как повышает вероятность получить наиболее привлекательные условия кредитования. Для продавцов это дополнительная возможность увеличить спрос на предлагаемый автомобиль за счет тех, кому удобнее воспользоваться кредитными деньгами", — прокомментировал Анна Григорова, руководитель бизнес-направления С2С кредиты в Авито Авто.

Исследование, проведенное Авито Авто в ноябре 2024 года, показало, что чаще всего берут кредит на сумму до 1 млн рублей: об этом сообщили 44% респондентов, оформлявших кредит на автомобиль. На втором месте — кредит на сумму 1–3 миллиона рублей: его брали 37% опрошенных. Средняя сумма кредита составила 1 940 130 рублей.

При этом 63% респондентов оформили кредит на срок от 3 до 7 лет, 26% — до 3 лет. Средний срок кредита составил 4 года 3 месяца. 44% респондентов сообщили о том, что им удалось досрочно погасить кредит.

С предварительными условиями кредита на Авито Авто можно ознакомиться непосредственно в выбранном объявлении. Прямо в приложении указан возможный минимальный ежемесячный платеж, максимальная сумма кредита и срок кредитования. После нажатия на кнопку "Оформить кредит" пользователь перейдет на страницу банка для заполнения заявки.

"Сегодня более 40% кредитов ВТБ выдает на машины с пробегом. Многих вторичный рынок привлекает большим ассортиментом и тем, что интересующее авто можно купить в короткие сроки. Быстрое решение банка по заявке позволит пользователям платформы не упустить выбранный вариант", — прокомментировал начальник управления "Автокредитование" ВТБ Алексей Бочарников.