В России выросли продажи новых автомобилей

По итогам октября продажи новых автомобилей в России увеличились на 52,4% по сравнению с октябрем прошлого года, а динамика за 10 месяцев составила почти 60%. За прошедшие 10 месяцев 2024 года в России было продано 1 325 957 новых легковых автомобилей — на 59,8% больше, чем в январе — октябре прошлого года.

По мнению директора по развитию бизнеса компании "Гринфинанс" Юлии Михеевой, на уровень продаж легковых автомобилей в октябре комплексно повлияли сразу несколько факторов:

"Это и вопрос сезонности, ведь осень традиционно является временем наибольшего спроса. Приближается конец года, и покупатели стремятся приобрести автомобиль до повышения цен в новом году. Здесь же остаточно влияет и новость о повышении утиль сбора с 1 октября. Кто-то продолжает покупать авто в салонах, где дораспродают машины по старым ценам. Кроме того, впереди близится уже следующее повышение утильсбора - с 1 января 2025 года".

Она отмечает, что под конец сентября наблюдался повышенный трафик ввоза легковых автомобилей в страну: "Многие старались успеть ввезти машину по старому тарифу, расширяя временной лаг для перехода рынка на новые цены, что позволило потребителям в октябре купить машины по старым ценам".

Отражение в статистических данных также находят автомобили, купленные еще в сентябре, но только в октябре поставленные на учет в ГАИ. "Только за первую неделю октября на учет было поставлено около 50 тысяч новых автомобилей, хотя по документам они куплены еще в сентябре", - сообщает директор по развитию бизнеса "Гринфинанс".

По словам Юлии Михеевой, на фоне новостей с утильсбором правительство также стимулировало спрос на покупку автомобилей льготными автокредитами и лизингом: "На них было выделено в общей сумме 14,5 миллиарда рублей. Мы не стали исключением и также запустили программу льготного автолизинга, которая будет действовать до конца года".

Лидерство на российском рынке сохраняет отечественная марка Lada, на долю которой в октябре пришлось чуть более 26% общего объема, что в количественном выражении составляет практически 45 тысяч проданных автомобилей. На рост продаж новых автомобилей в октябре в России повлияли и специальные предложения от автоконцернов и дилеров. Например, АвтоВАЗ предлагал свои модели Lada Vesta по программе трейд-ин со скидкой в размере 210 тыс. рублей на автомобили, выпущенные в прошлом году, и 250 тыс. рублей - на новые модели.