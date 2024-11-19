АвтоВАЗ планирует нарастить выпуск до 700 тыс. автомобилей в год

Годовые объемы производства АвтоВАЗа в ближайшие шесть лет могут быть увеличены до 700 тыс. автомобилей в год, пишет iz.ru со ссылкой на главу Минпромторга РФ Антона Алиханова.

"Планы — в течение шести лет выйти на уровень до 700 тыс., а может быть и больше, в зависимости от того, какая будет конъюнктура рынка", — сказал Алиханов.

Ранее в ноябре по итогам заседания совета директоров АвтоВАЗ сообщил, что по итогам текущего года выпустит 500 тыс. автомобилей Lada. Этот объем является очередным максимальным показателем за последние 10 лет, причем второй год подряд АвтоВАЗ обеспечивает безубыточность и финансовую стабильность, заявили в компании.

План производства АвтоВАЗа на 2025 год предполагает выпуск 500 тыс. автомобилей. Инвестиционная программа компании на следующий год превысит 45 млрд рублей, Основной объем этих средств пойдет на опытно-конструкторские работы по автомобильным проектам и силовым агрегатам, а также на развитие мощностей.