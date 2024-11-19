АвтоВАЗ планирует нарастить выпуск до 700 тыс. автомобилей в год

Годовые объемы производства АвтоВАЗа в ближайшие шесть лет могут быть увеличены до 700 тыс. автомобилей в год, пишет iz.ru со ссылкой на главу Минпромторга РФ Антона Алиханова.
"Планы — в течение шести лет выйти на уровень до 700 тыс., а может быть и больше, в зависимости от того, какая будет конъюнктура рынка", — сказал Алиханов.
Ранее в ноябре по итогам заседания совета директоров АвтоВАЗ сообщил, что по итогам текущего года выпустит 500 тыс. автомобилей Lada. Этот объем является очередным максимальным показателем за последние 10 лет, причем второй год подряд АвтоВАЗ обеспечивает безубыточность и финансовую стабильность, заявили в компании.
План производства АвтоВАЗа на 2025 год предполагает выпуск 500 тыс. автомобилей. Инвестиционная программа компании на следующий год превысит 45 млрд рублей, Основной объем этих средств пойдет на опытно-конструкторские работы по автомобильным проектам и силовым агрегатам, а также на развитие мощностей.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы